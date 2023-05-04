بعد زيادة سعر السولار.. تعريفة ركوب جديدة للمواصلات بسفاجا

أمر اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، بتشكيل لجنة من المواقف والأزمات والمتابعة الميدانية، للمرور على المواقف ومتابعة زيادة أسعار الركوب لوسائل المواصلات في بالمدينة، شاملة خطوط السير الداخلية بين مدن المحافظة وخطوط السير الخارجية، وذلك ليتماشى مع قرار زيادة أسعار السولار.

وأكد رئيس المدينة أن الزيادة بنسبة تتراوح بين 9 % إلى 21 % من تعريفة الركوب الحالية، مشيرا إلى أنه تم تعديل التعريفة الجديدة بالنسبة للخطوط الخارجية لتصبح «سفاجا_الغردقة» 20 جنيه، «سفاجا_قنا» 47 جنبه، «سفاجا_القصير» 26 جنيه، بينما الخطوط الداخلية للمدينة أصبحت خط «سفاجا المجلس» ٢جنيه، «سفاجا الموقف_الجديد» 2 جنيه، «سفاجا_الكيلو8» 2,5 جنيه.

أوضح شعبان، أنه تم تشكيل لجنة من إدارة المواقف برئاسة شاذلي علام مدير المواقف بمجلس مدينة سفاجا حيث قامت اللجنة بالتأكد من انضباط خطوط السير داخل المدينة وتحرير المخالفات للسيارات السرفيس المخالفة لخطوط السير والسيارات التي تغلق أبوابها ولا تقوم بالتحميل وأيضا سيارات الأقاليم التي تعمل سرفيس داخل المدينة.

أضاف رئيس المدينة، أن اللجنة مستمرة في عملها من خلال إرشاد المواطنين باتجاه كل خط سير حتى نهايته وفي حالة امتناع السائق من إكمال خط سيره حتى نهايته وخاصة خط الكيلو ٨ وخط العرايشي يتحتم على المواطن أن يكون إيجابيات ويتوجه برقم السيارة إلى إدارة المواقف وعمل شكوى رسمية لكي يتم اتخاذ الإجراءات الازمة التي قد تصل لوقف ترخيص السيارة المخالفة.

وأهابت إدارة المواقف بالسائقين وأصحاب السيارات السرفيس بضرورة الالتزام بخطوط السير المرخصة بها السيارة.

IMG-20230504-WA0025

IMG-20230504-WA0024

IMG-20230504-WA0023