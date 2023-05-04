تلقى وعد برئاسة الزمالك.. مرتضي منصور يهاجم سليمان وهدان

هاجم مرتضي منصور رئيس، سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن شكوى النادي الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال منصور في تصريحات صحفية قوية اليوم الخميس، للاسف كل مانشر علي لسان سليمان وهدان عضو المجلس سواء بخصوص عدم تقديم أي شكوي للاتحاد الدولي ضد اتحاد الكرة او النادي الأهلي فهو رأية الشخصي فقط ولايعبر عن رأي مجلس الإدارة الذي صدر بالإجماع ماعدا سيادته، وكنا نتمني ان يحتفظ برأيه لنفسة لأن هذا حقه الذي احترمناه في الغرف المغلقة، أما أن يعلنه في كافة وسائل الإعلام عربونا لشئ نعلمه فهذا ليس من حقه وخاصة انه ليس المتحدث الرسمي باسم النادي لأنه ليس رئيسًا له.

واضاف: وإذا كان “وهدان” قد تلقي وعدا بأنه سيكون رئيسًا للنادي قريبًا فهذا أيضا حق مشروع له ولكن بشرط وهو أن من وعده وهو لايملك ان ينفذ وعدة.

وتابع: مجلس ادارة نادي الزمالك متمسك بقراره ومستمر في اتخاذ الخطوات التي تصون كرامة النادي واعضائه وجماهيرة الغفيرة وتفضح ظلم سنوات طويلة تحملها هذا النادي العريق، وسيمارس حقوقة المشروعة في الدفاع عن كرامتة وكبريائه وحقوقه في كل المحافل الدولية وعلي رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية ولو كان الثمن تنفيذ التهديدات التي وجهت لرئيس النادي بعزله وحبسه مرة أخري والتي بدأت خطواتها في اليوم التالي مباشرة من إعلانه قرار الاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر.

وأشار، أما من يعترض علي حماية حقوق النادي والحفاظ علي كرامتة من اعضاء المجلس فليتقدم باستقالته فورًا إلي كل من وعدوه بعزل مرتضي منصور وتنصيبه هو رئيسا للنادي بعد عزل الرئيس الشرعي أو حبسه مرة ثانية.