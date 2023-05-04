ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم 1.5 كيلو جرام هيروين بالقليوبية

ضبطت مديرية أمن القليوبية 3 مسجلين خطر يقومون بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبحوزتهم 1.5 كيلو هيروين وكميات مختلفة من الآيس والشابو وسلاحين ناريين و3 أسلحة بيضاء وذخيرة، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، وردت معلومات للواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن يفيد قيام 3 عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وجرى عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فجرى تشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يحوزون أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة وأنهم يتخذون من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر من القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من الهيروين تزن 1.500 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس والشابو وبندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي وعدد 2 هاتف محمول وعدد 3 سلاح أبيض وميزان حساس.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والميزان الحساس بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وهاتفى المحمول للإتصال بعملائهم والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.