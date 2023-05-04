إعلان أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

كشف مهرجان كان السينمائي، عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للنسخة الـ76، والمقامة خلال الفترة من 16 إلى 27 مايو الجاري، ويرأسها المخرج روبن أستلوند، الحائز على السعفة الذهبية العام الماضي.

وتضم لجنة التحكيم كلا من الممثلين بول دانو وبري لارسون، والمخرجة المغربية مريم توزاني، والممثل الفرنسي دينيس مينوشيه، وكاتب السيناريو والمخرج البريطاني الزامبي رونجانو نيوني، والكاتب الأفغاني عتيق رحيمي، والمخرج وكاتب السيناريو الأرجنتيني داميان زيفرون، والمخرجة جوليا دوكورنو، الحائزة على السعفة الذهبية عام 2021 عن فيلمها "Titane".

وتمنح لجنة التحكيم السعفة الذهبية لواحد من 21 فيلما مشاركا في المنافسة، ويتم الكشف عن الجوائز في 27 مايو في حفل ختام المهرجان.

وشاركت توزاني بفيلمها الروائي الطويل الأول “آدم” بمهرجان كان السينمائي عام 2019، ضمن مسابقة نظرة ما، ثانِ أكبر أقسام المهرجان.