تجديد شهادة الأيزو للمعمل المركزي بصرف صحي الإسكندرية

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ١٧٠٢٥ للمعمل المركزي والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك ".

وأشار نافع، خلال البيان الصادر اليوم إلى أن تجديد اعتماد الشهادة جاء بعد إجراء فريق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"‏ الاختبارات اللازمة لاعتماد تجديد شهادة أيزو المعامل 17025 لعدد 19 تجربة واجتيازها دون ملاحظات، مؤكداً أهمية شهادة الأيزو لما لها من أهمية في الوصول إلى أعلى معدلات الدقة لنتائج التحاليل والإلتزام بمعايير الجودة العالمية.

وأوضح أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بمنظومة المعامل والجودة وذلك من خلال توفير كافة سبل تطوير المنظومة ، الأمر الذي انعكس علي تجديد شهادة الأزيو الدولية للمعمل المركزي للمرة السادسة على التوالي، مشيداً بالجهود التي يقوم بها قطاع الجودة بالشركة.

وأكد حرص الشركة علي الوصول بمعاملها إلي أعلي درجات الكفاءة والجودة بتوفير أحدث تكنولوجيات أجهزة التحاليل، وأفضل الكوادر البشري بما يساهم بشكل واضح في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويستقبل المعمل عينات من جميع المنشأت الصناعية والجهات البحثية بغرض إجراء التحاليل اللازمة اعتمادا على المواصفة الدولية أيزو المعامل Iso17025

كما يوفر التدريب النظري والعملي لطلبة الجامعات والأبحاث والدراسات العليا على أحدث الأجهزة المعملية على يد أمهر الكيميائين المعتمدين من الجهات المختصة وكذلك التدريب النظري و العملي للكيميائين و الفنيين طبقا لطرق التحاليل القياسية الدولية الخاصة ب wastewater management

ويقوم بتقييم وحدات المعالجة لكافة المنشات الصناعية والقرى السياحية للتأكد من كفاءة تشغيلها قبل الصرف على الشبكة العامة والإعداد والاشتراك في عمل الدراسات للشركات والهيئات بغرض معالجة مخلفاتها الصناعية لتطابق حدود القانون وإمدادها بالحلول العملية المناسبة لمشاكلها.