جاليري قرطبة: "أجيال من الفن" يضم 30 عملًا فنيًا لنخبة من التشكيليين المصريين

يفتتح جاليرى قرطبة، المعرض الجماعى "أجيال من الفن"، وذلك فى 10 مايو الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساء، ويستمر حتى 8 يونيو المقبل.

وقال محمد الجبالى مدير جاليرى قرطبة، فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن المعرض الجماعى تيمة اعتاد الجاليرى أن يقدمها كل فترة، وتهدف إلى التأكيد على التواصل بين الأجيال، حيث تعرض لوحات الفنانين الكبار بجانب الشباب الموهوب بالإضافة إلى جيل الوسط حلقة الوصل بين الجيلين.

وأضاف "الجبالى"، أن المعرض يضم ٣٠ عملا فنيا تتنوع بين النحت والتصوير لنخبة مختارة من الفنانين المصريين المعاصرين من اتجاهات فنية مختلفة.

وتابع: "ضيوف الشرف الفنان الراحل حسن راشد، و الذى تميز بالتيمات الشعبية شديدة المصرية، و الأصالة و استمد أعماله من الفن الشعبى و الموروث الشعبي فأتت شديدة الثراء و التميز، و الفنان الراحل كامل غندر الذى ولد عام ١٩٣٤ و تميز بأسلوبه التعبيري الذي يعبر عن حالة وجدانية شديدة النقاء بلمساته الطفولية مستغلا شفافية خامة الأكواريل، و آخر ضيوف الشرف من الفنانين الراحلين الفنان الراحل محمد رزق طارق النحاس و الذى يقدم مجموعة لوحات و تماثيل من النحاس المطروق الذى تميز واشتهر به".

وأردف: "من المعروف ان محمد رزق له أعمال عديدة فى أماكن عامة لاقت شهرة واسعة كأعماله الموجودة فى دار الأوبرا المصرية فى الساحة الخارجية و مطار القاهرة و مطار دبى و مدخل جريدة الأهرام وغيرها من الأماكن الهامة، ومن جيل الكبار نعرض أعمال للفنان النحات المتميز أحمد سامى بخامة البرونز و هى عبارة ٣ تماثيل جديدة تعرض للمرة الأولى".

ومضى: "ومن جيل الوسط يعرض الفنان أحمد سليم أعماله التعبيرية التى تحرض على البهجة فيرصد أفراح الجنوب فى أسوان والفنان محمد الجنوبى الذى يقدم أعمال معاصرة فيها معالجات لعنصر النبات ببالتة لونية ذات طابع خاص...أما جيل الشباب فهو المحرك الأساسى لهذا المعرض و قوة الدفع التى تبعث على الديناميكية و والحيوية للفنانين المتميزين علاء ابو الحمد و أيمن قدرى و إسلام الريحانى و فيلوباتير حليم و أيمن شلبى".

واختتم: "يأتي المعرض شديد التنوع فى التقنيات والتجارب الفنية والتى يربطها ببعضها البعض فكرة التواصل التي تتبلور من خلال وجود ٣ أجيال من الفنانين التشكيليين".

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