بعد زيادة أسعار السولار.. "عمليات الإسكندرية": لم نرصد أي مخالفات حتى الآن

أكدت غرفة عمليات تموين الإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنها لم ترصد حتى الآن أى مخالفات أو معوقات واستمرار استقرار الوضع التموينى بالمحافظة، وذلك على خلفية تحريك أسعار السولار طبقا لقرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.

وأفادت غرفة عمليات تموين الإسكندرية، خلال البيان الصادر عنها اليوم، بأن وكيل الوزارة أصدر تعليمات لجميع الأجهزة الرقابية للمديرية إدارة الرقابة بالمديرية وإدارة تموين المنتزة وإدارة تموين شرق وإدارة تموين وسط وإدارة تموين غرب والجمرك وإدارة تموين العجمى وإدارة تموين العامرية وإدارة تموين برج العرب وإدارة التجارة الداخلية بتشكيل حملات تموينية برئاسة مديرى الإدارات منذ فجر اليوم.

وأشارت إلى أنه تم المرور على جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وتوافر المواد البترولية وسهولة حصول المواطنين عليها دون أى تزاحم أو تكدس.

وتابعت أنه تم المرور على جميع المخابز البلدية المدعمة التى تعمل بالسولار للتأكد من عملها بكافة طاقتها لإنتاج الخبز البلدى المدعم وعدم وجود معوقات وصرف وبيع الخبز للمواطنين كالمعتاد دون أى مشاكل.