داليا عبدالرحيم: 130 قضية في الحوار الوطني.. والرئيس يولي الشباب اهتماما كبيرا

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، إن الحوار الوطني يشهد مناقشة أكثر من 130 قضية يتم مناقشتها خلال الجلسات المختلفة، والتي تمس كل أطياف الشعب المصري الممثل بشكل كبير في هذا الحدث.

وأضافت داليا عبدالرحيم في لقاء مع فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن مصر شهدت مثل الحوار الوطني في عصور سابقة، ولكن الفارق هذه المرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس لديه حزب حاكم ويستمع للجميع، بالإضافة إلى حديث الرئيس عن وجود كفاءات وخبرات مصرية كثيرة يمكنها المساعدة في تخطي التحديات التي نواجهها من خلال المناقشة الفاعلة.

وأشارت داليا عبدالرحيم، إلي أن الشباب ممثل بقوة من خلال لجنة خاصة، حيث أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد يولي أهمية للشباب وأفكارهم، موضحة أن وجود الشباب في مراكز قيادية متعددة يعكس هذه الرؤية على أرض الواقع وإيمان الرئيس بالشباب.