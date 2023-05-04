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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
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تقام اليوم الخميس قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخب الأولمبى بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

كما تقام القرعة بنظام وضع منتخبى مصر والمغرب على رأس المجموعتين وغانا ومالى كل منتخب فى مجموعة، وباقى الفرق: النيجير والكونغو برازافيل والجابون وغينيا يتم وضع كل منتخبين فى مجموعة، ويصعد من كل مجموعة الأول والثانى يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

المنتخب الاوليمبي ميكالى بطولة الأمم الأفريقية