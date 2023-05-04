سوريا والعراق توقعان مذكرات تفاهم للتعاون في عدد من المجالات

وقعت سوريا والعراق مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم المعارض الدولية.

جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية العراقية المشتركة، أمس الأربعاء في دمشق، حيث وقع الجانبان محضر اجتماعات اللجنة، والذي عكس نتائج أعمالها على مدى ثلاثة أيام ، وذلك في عدد من المجالات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

واستعرض الجانبان، الفرص الاستثمارية المتاحة لكلا البلدين، مؤكدين أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه في الدورة السابقة، خاصة في المجال الصناعي، لا سيما الغزل والنسيج والصناعات الجلدية، وبحثا إقامة شراكات بين اتحادات الصناعات في كلا البلدين.

وأبدى الجانبان اهتمامهما بتبادل الخبرات في مجال الجودة والمقاييس والمعايير واعتماد مختبرات الفحص للمواد الإنشائية وفتح آفاق التعامل في هذا المجال، إضافة إلى إقامة المعارض المشتركة لمواد البناء والتجهيزات والآليات الهندسية والمعدات التي تسهم في عملية إعادة الإعمار.

وعقب توقيع مذكرات التفاهم، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل أن محضر اجتماعات اللجنة تضمن مراجعة شاملة لواقع التعاون بين البلدين في كل المجالات، مشيرا إلى وجود تجاوب مهم من الجانب العراقي في عدد من الإجراءات ضمن نهج واحد هدفه تطوير سياسة التبادل التجاري بين البلدين وبدء علاقات استثمارية مشتركة.

بدوره، قال وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب العراقي تتضمن بندين أساسيين، الأول التعاون في عدة نقاط بالمجال الصحي، والبند الثاني يتعلق بالأدوية ولا سيما تسجيل الأدوية السورية في العراق.