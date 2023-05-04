مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة في الدقهلية وتكثيف البحث عن السائق

لقى طفل مصرعه في محافظة الدقهلية اليوم، متأثرا بإصابته التي لحقت به نتيجة اصطدام موتوسيكل بسيارة مجهولة على طريق «النزل – فارسكور» وجري نقله لمستشفى منيه النصر المركزي، عقب إصابته إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، وتم التحفظ علي الجثه بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتكثف مباحث منية النصر من جهودها لضبط السيارة المجهولة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الدقهلية بورود إخطار من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة مجهولة امام قرية النزل بمركز منية النصر على الطريق المؤدي إلى فارسكور.

انتقلت مباحث مركز منية النصر إلى مكان الحادث وتبين أن حادث طريق تسبب في إصابة الطفل «يوسف رضا عبد العليم البدراوي» 12 سنة والمقيم بقرية النزل وبعد محاولات لاسعافه توفي.

وتكثف مباحث منية النصر من جهودها للقبض علي سائق السيارة المجهولة وعرضه علي النيابة العامة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية