البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة 0.25%

الأربعاء 03/مايو/2023 - 11:08 م

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء، وإعادة الشراء المعاكس بمعدل 25 نقطة أساس ما يعادل نسبة 0.25%، ذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

ونص البيان الصادر من البنك، أنه في ظل التقلبات الشديدة التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، ولحجم التضخم المتزايد في الآونة الأخيرة، رفع المركزي السعودي أسعار الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء - الريبو - بمعدل 25 نقطة أساس، ليصل الى 5.75%، ورفع الفائدة لاتفاقية إعادة الشراء المعاكس - الريبو العكسي - بمعدل 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5.25%.

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 0.25%

وكان البنك المركزي الأمريكي أعلن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، اليوم الأربعاء، وهي نفس النسبة التي رفع بها الفائدة في نهاية اجتماعه الشهر الماضي.

واجتمعت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصبح الفائدة بعد الزيادة ما بين 5 إلى 5.25%.

ويستهدف المركزي الأمريكي، استمرار رفع الفائدة لكبح التضخم المرتفع في أمريكا.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي إلى 5% مقابل 6% في فبراير الماضي.