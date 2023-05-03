يوفنتوس يقتنص وصافة الدوري الإيطالي بالفوز على ليتشي

اقتنص فريق يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفوزه على ليتشي، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز استاديوم في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي.

افتتح باريديس التهديف لصالح اليوفي في الدقيقة 15، وتعادل للضيوف أسان سيساي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، ونجح الصربي دوشان فلاهوفيتش في إحراز هدف الفوز لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، خطف يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي من لاتسيو، حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.

ويأتي ذلك، قبل مواجهة لاتسيو لنظيره ساسولو في المباراة المقامة حاليًا بملعب الأولمبيكو.