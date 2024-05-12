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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

سياسيون إسرائيليون سابقون يطالبون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فورًا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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طالب سياسيون ودبلوماسيون إسرائيليون سابقون، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية، بحسب إعلام عبري.

وأضافوا في خبر عاجل نشرته الصفحة الرسمية لفضائية “الجزيرة ”: أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسألة مبدأ من شأنه وضع حد للحروب بالمنطقة.

وقال مسؤولون إسرائيليون: إن مفاوضات إعادة "المختطفين" لم تتوقف رغم الخلافات مع حركة حماس وإن "فرصة جسر الفجوات منخفضة".

وأوضح مسؤول في الكابينت لـ"هآرتس"، أن الوزراء أعربوا عن دعمهم لاستمرار تفويض الوفد الإسرائيلي في حال استئناف المناقشات.

في سياق متصل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، باستقالة المسؤول عن رسم الشؤون الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يورام حامو، مشيرة إلى أن سبب الاستقالة هو عدم اتخاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرارات بشأن اليوم التالي للحرب وعودة العمليات شمال غزة.

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الفلسطينيين الاتحاد الأوروبي بريطانيا الدولة الفلسطينية