سقوط تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالسلام

سقط في قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص لقيامهم بتزوير المحررات والكارنيهات وترويجها بمقابل مادى بالسلام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى – له معلومات جنائية) بإنتحال صفة موظف بإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة" تم ضبطه" ، وبحوزته (كارنيه يحمل إسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور") ، وبمواجهته أقر بتحصله عليه من (أحد الأشخاص) مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد الأخير وضبطه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول - له معلومات جنائية) ، وعُثر بحوزته على (عدد من الكارنيهات "مزورة" تحمل إسمه وأسماء أشخاص آخرين منسوب صدورها لعدد من الجهات) ، وبمواجهته أقر بقيامه بترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وأضاف بتحصله عليها من خلال إصطناعها بإحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط (مالك المطبعة ، وآخر عامل بذات المطبعة - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وعُثر بداخلها على (جهاز كمبيوتر بفحصه تبين إحتوائه على نماذج من الكارنيهات "المزورة المضبوطة"، ماكينات طباعة وتغليف وتقطيع الكارنيهات) ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإصطناع الكارنيهات المزورة والمضبوطة بحوزة المتهمان ، وترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.