إدارة شباب منية النصر تعقد اجتماعاً مع مديري مراكز الشباب

عقدت ولاء طه محمد مدير إدارة شباب منية النصر، اجتماعاً مع مديرى مراكز الشباب، اليوم الأربعاء، بديوان عام الإدارة لبحث بعض الأمور المستجدة.

رحبت ولاء طه محمد مدير إدارة شباب منية النصر بمديرى مراكز الشباب، وهنأهتهم بمناسبة العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وتناولت ولاء طه محمد مدير الإدارة خلال حديثها، ما تم تنفيذه من نشاط خلال شهر رمضان المبارك، من دورات رمضانية وأمسيات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وخلافه بكل مركز شباب وقامت بشكرهم على ما بذلوه من جهد بمراكز الشباب.

كما أكدت ولاء طه محمد مدير الإدارة على أهمية موضوع الإستثمار وأن المرحلة القادمة سوف تشهد تطور كبير فى موضوع الإستثمار، واستغلال المساحات الموجودة بمراكز الشباب وارسال التصور لإقامة مشروعات استثمارية تعود بعائد مادى على مراكز الشباب.

كما أكدت على الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وضرورة عمل تقارير لجميع المراكز عن حالة الملاعب المنجله، وصيانه الملعب أول بأول و تنفيذ الأنشطة الشهرية فى المواعيد المحددة والإعلان عنها قبل ذلك وتوثيقها عند التنفيذ.

وفي نهاية الاجتماع تم تكريم مديري مراكز الشباب والمشرفين الماليين ومشرف الانشطة، لتميزهم فى الأنشطة والدورات الرمضانية خلال شهر رمضان وتنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، وتم تكريم عبد الله طه مدير مركز شباب كفر علام، و هبه احمد حلوه مركز شباب ميت عاصم، و نورا صلاح مركز شباب النزل، و مديحه احمد مصطفي المدير المالي بمركز شباب برمبال الجديده، و هبه درويش بكر المدير المالي بمركز شباب منشأه عاصم، و وجيهة العزب المدير المالي بمركز شباب ميت طاهر، و ساميه لطفي مشرف انشطه بمركز شباب النزل.

يأتى الاجتماع برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، واشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و ولاء طه محمد مدير إدارة شباب منيه النصر.

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