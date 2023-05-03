إعلان حالة التأهب في كييف وثماني مناطق في أوكرانيا

كشفت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، عن تفعيل وضع التنبيه الجوي في كييف وثماني مناطق في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

ودوت صفارات الإنذار في مقاطعات كييف، وسومي، دنيبروبيتروفسك، خاركوف، كيروفوغراد، تشيركاسي، بولتافا وتشرنيغيف.

في وقت سابق يوم الأربعاء، تم الإعلان عن إنذار غارة جوية في كييف، لكن تم إلغاؤه بعد 15 دقيقة.

وبدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.