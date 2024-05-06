محمد هاني يعود إلى تشكيلة الأهلي أمام الاتحاد السكندري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على إعادة محمد هاني إلى تشكيل الأهلي الأساسي أمام الاتحاد السكندري بعد أن تواجد بديلا أمام الجونة أمس وشارك عمر كمال عبد الواحد على حسابه.

كما يدرس مارسيل كولر إعادة ياسر إبراهيم مدافع الفريق الي قائمة الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري غداً الثلاثاء .

وحصل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تأكيدات طبية بجاهزية ياسر إبراهيم للتواجد في حسابات مباراة الاتحاد السكندري بعد مشاركته في التدريبات الجماعية كاملة مؤخرًا.

كشف مصدر داخل الأهلي كواليس ما قاله مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إجادة محمود متولي مدافع الأهلي الذي توج أمس بلقب رجل مباراة الجونة.

وقال: كولر أثنى على أداء اللاعب بعد المباراة داخل غرفة ملابس الفريق وأكد أنه نموذج يحتذي به بعد أن ظل ملتزما طوال الفترة الماضية رغم عدم مشاركته وإنه فور حصوله على الفرصة أثبت جدارته بعد تألقه مع الفريق.

قال مصدر داخل الأهلي: إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يدرس وضع رامي ربيعة مدافع الأهلي على مقاعد البدلاء أمام الاتحاد السكندري غداً الثلاثاء .

وغاب ربيعة عن مباراة الجونة للإيقاف حيث يعود إلى الحسابات الفنية في مباراة الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء ولكن مارسيل كولر يدرس استمرار محمود متولي أساسيا بجوار محمد عبد المنعم في الخط الدفاعي.

ويخضع عمرو السولية لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم للاطمئنان على إصابته.

وخرج السولية من تشكيل الأهلي في مباراة الجونة أمس بعد شكواه من الإصابة بإجهاد عضلي حيث تواجد كريم نيدفيد على حسابه.

يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الاتحاد السكندري بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد الثلاثاء.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري.

وفاز النادي الأهلي على نظيره الجونة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي أمس، في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 27 يحتل بهم المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 28 نقطة.