السوبر المصري.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة الأهلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري المصري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.

وضمت القائمة ٢٥ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - عبد الله مجدي

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - أوجو صامويل - محمد صادق - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

وأدى الفريق تدريبه الأخير بالقاهرة بملعب استاد الدفاع الجوي، قبل التوجه لمطار القاهرة استعدادا لرحلة السفر إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة بالبعثة لخوض لقاء السوبر المصري.