عروض سينمائية وندوات نقدية بقصر السينما خلال مايو

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي عددًا من العروض السينمائية والندوات النقدية، خلال مايو الحالي، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

يتضمن برنامج السينما الأوروبية اليوم الأربعاء ٣ مايو فيلم "Venus in fur"، ويوم ١٠مايو فيلم "Everiasting moments"، ويوم 17مايو فيلم "Victoria"، يوم "Wild tales"، بينما يعرض يوم 31مايو فيلم "Blancanieves"، يعقب الأفلام ندوة ثقافية للناقدة نشوى نبيل.

وضمن برنامج السينما العالمية، يعرض يوم ٩ مايو فيلم "The iron lady"، ويوم ١٦ مايو فيلم "Cast away"، بينما يتضمن يوم ٢٣مايو فيلم "The post"، ويوم ٣٠مايو فيلم "Hugo"، يعقب عرض الأفلام ندوة ثقافية للدكتور نادر الرفاعي.

بينما يشمل برنامج نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي يوم ٨ مايو فيلم "rope"، وفي نادي سينما بين الرواية والفيلم، يعرض يوم ١٥مايو فيلم "قلب الليل"، إلى جانب ندوة للمخرج عصام حلمي، كما يعرض يوم ٢٢ مايو فيلم "الخيامية" ضمن برنامج نادى السينما التسجيلية، تعقبه ندوة للفنان تامر عبد المنعم، بينما يعرض يوم ٢٩ مايو فيلم "Shark tale" ضمن برنامج نادى سينما التحريك.

البرنامج ينظمه قصر السينما ، ضمن برامج الإدارة العامة للقصور المتخصصة، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.