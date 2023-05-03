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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بـ 4.5 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لمركز حضانات مستشفى الصدر

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة التجهيزات النهائية بمركز الحضانات الجديد التابع لمستشفي الصدر، تمهيدا لتشغيله رسميا ودخوله الخدمة قريبا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، و الدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة ،ولفيف من القيادات التنفيذية . 

وقال محافظ قنا، إن مشروع مركز الحضانات الجديد يتكون من طابقين تم رفع كفائتهما بمبني إستراحة مستشفي الصدر  ، وسوف يضم 20 حضانة عناية مركزة أطفال مبتسرين بتمويل من بنك ناصر الإجتماعى بقيمة 4.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المركز يعد إضافة حقيقية لمنظومة الصحة بالمحافظة، ومن ثم سوف يسهم في سد العجز  بالحضانات ، وإتاحة توفير الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال حديثي الولادة .

من جانبه أوضح الدكتور راحة تاوصروي ، وكيل وزارة الصحة بقنا ، أن المركز مزود بوحدات لتحضير الرضعات الصناعية للأطفال، وغرفة للرضاعة الطبيعية، و إستقبال وطوارئ، لافتا إلي أنه تم مراعاة تطبيق معايير الجودة في إنشاء وتجهيز مركز الحضانات، و كذلك مراعاة سياسات مكافحة العدوى ، وجاري توريد التجهيزات الطبية اللازمة لبدء تشغيل المركز ، مؤكدا أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة للإستمرار في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية في كافة التخصصات، والتي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة.

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أشرف الداودى محافظ قنا أطفال حديثي الولادة التجهيزات النهائية الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور راجي تاوضروس القيادات التنفيذية