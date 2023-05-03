عبدالغفار: الصحة السعودية وضعت اشتراطات إجبارية لأداء مناسك الحج

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن هناك مجموعة من الاشتراطات الصحية يجب الحفاظ عليها من المقبلين على أداء فريضة الحج، موضحًا أن هناك اشتراطات إجبارية حددتها السلطات الصحية بالسعودية وتعمل الدولة المصرية على تنفيذها.

وأضاف حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن أبرز هذه الاشتراطات هو اكتمال جرعات التطعيم ضد كورونا، بشرط ألا يكون قد مضى على تناول أخر جرعة 6 أشهر، فضلًا عن التطعيم ضد الالتهاب السحائي خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات، موضحا أن الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام، تعيق أيضًا من السفر لأداء مناسك الحج.

وتابع حسام عبدالغفار، أن هناك كشفًا طبيًا يتم توقيعه على المقبلين على أداء مناسك الحج للتأكد من سلامتهم الصحية، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من الموانع الصحية تمنع الحجاج من السفر وأهمها حالات المرض الشديد مثل مرضى الفشل الكلوى، ومرضى تليف الرئة والسدة الرئوية، وأيضًا الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل.