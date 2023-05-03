محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بكوم البيجا

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط ، كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بقرية العسيرات بمركز فرشوط ، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

رافق المحافظ الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و العقيد حازم الصادق ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بقنا ، و الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة ، و المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ، و حافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة فرشوط ، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري .

وأوضح محافظ قنا، أن الوحدة الصحية بقرية كون البيجا مقامة على مساحة 260 م ، وتتكون من ثلاثة طوابق ، تضم ( عيادة أسنان - عيادة تنظيم أسرة - غرفة استقبال وطوارئ - عيادة نساء وتوليد - غرفة تطعيمات - معمل تحاليل - غرفة تثقيف صحي - صيدلية - غرفة نفايات - غرفة تعقيم - مغسلة - سكن أطباء - سكن تمريض - غرفة رعاية أمومة وطفولة ) ، كما تفقد عيادات الوحدة الصحية ، واطمئن علي مستوي التجهيزات، مؤكدا أن الوحدة تقدم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم .

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بقرية العسيرات، المقامة على مساحة 750 م ، وتتكون من ثلاثة طوابق وتضم ( عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – عيادة إسعافات أولية – صيدلية – معمل دم وطفيليات – مكتب تثقيف صحى – سكن للطاقم الطبي )، بنسبة تنفيذ وصلت إلي مرحله التشطيبات النهائية، وجاري الإنتهاء من أعمال توصيل المرافق، وتوريد الأجهزة الطبية والآثاث اللازم تمهيدا لإفتتاحها وتشغيلها تجريبيا، لخدمة أكثر من 40 ألف نسمه .

وقال " الداودي " أن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصه أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.