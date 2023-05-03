وكيل "تعليم الدقهلية" يتفقد اللجان الامتحانية بإدارة دكرنس المنصورة

تابع هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اللجان الامتحانية بإدارة دكرنس المنصورة التعليمية بتوجيهات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، حيث تفقد مدرسة اللواء فخر الدين خالد الإعدادية المشتركة بنين وخلال المتابعة.

كما وجه عنتر إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان ومنع استخدام الهواتف المحمولة، وأكد توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، وأوصى بضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقرارات الامتحانية ومنع الغش بكافة سبلة.

كما قام بمتابعة الكنترول الخاص بأعمال الامتحانات وأثنى على المجهود الذي يقوم به أعضاء الكنترول في أعمال الامتحانات.

وجدير بالذكر أدى اليوم طلاب الصف الثانى الإعدادي امتحان مادتي اللغة العربية والحاسب الآلي واطمأن على حسن سير الامتحانات من حيث عدم وجود أخطاء بأوراق الأسئلة والامتحان فى مستوى الطالب المتوسط واللجان الامتحانية تسير سيرا حسنا.

FB_IMG_1683103970023

FB_IMG_1683103974685

FB_IMG_1683103973298

FB_IMG_1683103976429