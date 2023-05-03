الأمم المتحدة: العالم يجب أن يستعد لدرجات حرارة قياسية تسببها ظاهرة النينو

حذرت الأمم المتحدة من أن ظاهرة النينيو الجوية من المرجح أن تتشكل هذا العام وقد تدفع درجات الحرارة إلى الارتفاع لمستويات قياسية جديدة.

وحذر "بيتيري تالاس" الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأربعاء/- أنه من المرجح أن يؤدي تطور ظاهرة النينو إلى ذروة جديدة في الاحتباس الحراري وزيادة فرص تحطيم درجات الحرارة القياسية.

وأعربت "تالاس" عن تقديراته بأن فرص تكون الظاهرة ستقدر بـ 80% بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن ظاهرة النينو تشير إلى انخفاض درجات حرارة سطح المحيطات على نطاق واسع في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، إلى جانب تغيرات في دوران الغلاف الجوي المداري، مثل الرياح والضغط وهطول الأمطار. ومن أسباب ظاهرة النينو، وجود تيارات ساخنة في المحيط الهادئ متجهةً نحو الشرق لتصل إلى سواحل أمريكا الجنوبية نتيجة للتسخين الذي تحدثه مجموعة هذه التيارات في قاع المحيط الهادئ، ومن الممكن أن تشكل مع غيرها منظومة متكاملة، تؤدي إلى التغير الكبير في درجات حرارة المياه وبالتالي تحدث ظاهرة النينو.