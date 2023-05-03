بيراميدز: المشاركة في السوبر جاءت مفاجأة وهدفنا تحقيق اللقب لتعويض خسارة الكأس

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الإمارات مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بعد غدا الجمعة على ملعب “محمد بن زايد” في أبوظبي.

ويخوض بيراميدز مباراة السوبر بديلا عن الزمالك الذي اعتذر عن عدم خوض اللقاء بسبب أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب المارد الأحمر.

وجاءت مشاركة بيراميدز في السوبر بالصدفة وفي اللحظات الأخيرة لإنقاذ الموقف بعدما وجد اتحاد الكرة نفسه في موقف حرج عقب اعتذار الزمالك.

وترددت في الساعات الماضية أن نادي بيراميدز رفض في البداية خوض مباراة السوبر متضامنا مع الزمالك خاصة في ظل وجود أزمة بين مالك نادي بيراميدز ومسئولي الجبلاية منذ مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي ورفض اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب، وتهديد سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز بسحب الاستثمارات من مصر.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن النادي رحبت من البداية بخوض مباراة السوبر المصري، ولا صحة للشائعات التي ترددت عن وجود أزمة في النادي بعد موافقة الإدارة التنفيذية على خوض اللقاء.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن مشاركة بيراميدز في السوبر جاءت بعد دراسة جيدة رغم ضيق الوقت، وأن الحديث عن أن نادي بيراميدز خدع إدارة الزمالك بالموفقة على المشاركة في السوبر كلام غير صحيح تماما، مشاركة الفريق في السوبر بدعوة من اتحاد الكرة بصفة الفريق السماوي وصيف الدوري ووصيف الكأس في الموسم الماضي.

وشدد المصدر أن هناك تنسيق بين مالك النادي والادارة التنفيذية والجهاز الفني قبل اتخاذ اي قرار وتم مناقشة الأمر فور وصول خطاب من اتحاد الكرة وتم الاعلان عن الموافقة على خوض مباراة السوبر وهدفنا تحقيق الفوز والتتويج باللقب لتعويض خسارة كأس مصر والخروج من الكونفدرالية.

من جانبه قال محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، إن المشاركة في كأس السوبر أمام الأهلي جاء مفاجئ للجهاز الفنى للفريق خاصة أن الفريق وصل للقاهرة منذ ساعات بعدما تأخرت بعثة الفريق فى العودة من جنوب افريقيا لمدة زادت عن 10 ساعات.

وأضاف أن بيراميدز يعانى من حالة إجهاد كبيره بسبب السفر، الى جانب الحالة النفسية السيئة للاعبين بعد الهزيمة والخروج من الكونفدراليه وغياب عدد من نجوم الفريق للإصابة.

وشدد على أن بيراميدز سيخوض المباراة بكامل التركيز ونسعى لتحقيق الفوز، وسنعتبرها تعويض عن الخروج الافريقى من الكونفدراليه والأهلى بالنسبة لنا كتاب مفتوح، وكان هناك مواجهه بيننا قبل أقل من شهر فى نهائى الكأس وهى مباراة دائماً ما تكون قوية.