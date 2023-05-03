وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم نقيب الصحفيين

كرَّمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سهير صالح عميد المعهد الدولي العالي للإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أثناء مشاركته متحدثًا في المؤتمر العلمي السادس للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بعنوان "الإعلام وقضايا العنف المجتمعي".

وانطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السادس للمعهد الدولي العالي، بمشاركة 36 بحثًا لأساتذة وباحثين مصريين وعرب يمثلون عددًا كبيرًا من الجامعات المصرية والعربية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور ياسمين خميس، وفريدة خميس، أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وانعقد المؤتمر بمشاركة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والدكتور عادل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاتصال.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين المعالجة الإعلامية والدرامية لقضايا العنف المجتمعي، ودور وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في نشر العنف، والقواعد الأخلاقية والمهنية في معالجة قضايا العنف في المجتمع، إضافة إلى دور الإعلام في الحد من العنف المجتمعي.