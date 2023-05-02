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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنبي يتقدم على الداخلية بهدف العجوز في الشوط الأول

إنبي
إنبي
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تقدم إنبي على نظيره الداخلية، بهدف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد بترو سبورت، لحساب منافسات الأسبوع الـ  27 من مسابقة الدوري المصري.

نجح إنبي في خطف هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق أحمد العجوز في الدقيقة  26.

ويقود رفيق كابو هجوم إنبي في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: على فوزي- أحمد خليل كالوشا- أحمد صبيحة- مروان داوود.

خط الوسط: أحمد العجوز- محمد حمدي- محمد إسماعيل- مودي ناصر.

خط الهجوم: رفيق كابو- كريم الطيب.

على الجهة الأخرى يأتي تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى عماد السيد

خط الدفاع: ألان كيامبادي- أحمد عبد الرسول- كمال أبو الفتوح- كريم يحيي.

خط الوسط: سمير فكري- على الزهدي- كليتشي شيمزي- محمد نجيب.

خط الهجوم: أحمد سيد عبد النبي- فهد جمعة.

إنبى الداخلية الدوري المصري