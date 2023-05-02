سموحة يفوز على المحلة بهدفين

فاز فريق سموحة على نظيره غزل المحلة بهدفين، فى المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب المحلة ضمن الجولة ٢٧ من بطولة الدوري.

أحرز هدف التقدم لسموحة حسام حسن في الدقيقة ١٧ من الشوط الأول، وسجل الهدف الثاني بواتنج في الدقيقة ٨٠ من الشوط الثاني.

تشكيل فريق غزل المحلة لمواجهة سموحة

أعلن رضا شحاتة المدير الفني للفريق التشكيل الاساسى الذى يخوض لقاء سموحة على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: مصطفى العش، معاذ الحناوى، إيهاب سمير، محمد جابر.

خط الوسط: أحمد النادرى، محمد بازوكا، أحمد الشيخ.

الهجوم: جبريل أوريك، كريم مصطفى، عبدالرحمن عاطف "اجويرو".

حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام غزل المحلة فى الدورى

أعلن أحمد سامى المدير لفنى لفريق سموحة، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

الدفاع: محمد سعيد، أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى.

الوسط: مالك بعيوى، محمود حليمو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، صديق أوجولا.

الهجوم: حسام حسن.