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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. روبين جارسيا على رأس هجوم أوساسونا أمام برشلونة

أوساسونا
أوساسونا
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أعلن جاجوبا أراستي المدير الفني لنادي أوساسونا الإسباني، تشكيل لاعبيه لمواجهة برشلونة، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.

تقام المباراة على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل البلوجرانا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويقود هجوم أوساسونا كل من إيكير بينيتو ولويس أفيلا وروبين جارسيا.

يبدأ أوساسونا المباراة أمام برشلونة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ايتور فرنانديز

خط الدفاع: دييجو مورينو - أوناي جارسيا - جورج هيراندو - مانويل سانشيز

خط الوسط: إيمار أوروز - لوكاس تورو - بابلو ايبانييز

خط الهجوم: إيكير بينيتو - لويس ايزكييل أفيلا - روبين جارسيا

ويحتاج أوساسونا لاقتناص الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من المراكز المؤهلة للدوري الأروبي حيث يملك 44 نقطة ويحتل المركز التاسع، فيما يسعى برشلونة للفوز بالمباراة للهروب بصدارة الدوري الإسباني حيث يملك 79 نقطة بفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.

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