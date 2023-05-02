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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شاهد.. وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي دولة الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري والذي يجمعة أمام غريمة التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل .

وكان الأهلي قد توج ببطولة السوبر 12 مرة من قبل، حيث كانت أول تتويج للفريق باللقب في نسخة البطولة عام  2003، وكانت الأخيرة عام 2022 بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

واستقبل 

https://fb.watch/kgMtd1ebdx/?mibextid=Nif5oz

 مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق، بعثة الأهلي اليوم في الإمارات، حيث تواجد الثنائي هناك من الأمس من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة الأحمر.

وتواجد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي علي طائرة بعثة فريق الكرة ، فيما يترأس بعثة الأهلي مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 9 وهم : عمرو السولية – أكرم توفيق – كريم فؤاد – رامي ربيعة - محمد الضاوي كريستو (للإصابة) وبرونو سافيو – أيمن أشرف – شادي حسين – رأفت خليل (لأسباب فنية).

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