بعد عقر 5 أشخاص.. محافظ الأقصر يوجه بتشكيل لجنة للقضاء على الكلاب الضالة

كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، بضرورة االتنسيق بشكل عاجل مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، لتشكيل لجنة للقضاء علي الكلاب الضالة التي تمثل خطرا علي الأهالي وتأمين الأطفال والمواطنين.

وجاء ذلك بعد استغاثة عاجلة من الأهالي بسبب انتشار كلاب ضالة بإحدى قرى مدينة الطود، والتي عقرت 5 أشخاص بينهم طفلين هم (م. م.ح ٣ سنوات، وه. م.ا. ٧ سنوات، ورجل يبلغ من العمر ٤٩ سنة، وسيدة عمرها ٣٩ سنة، وشاب عمره ٣٤ سنة).

وعلى الفور، وجه محافظ الأقصر، الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة نجوى إبراهيم، بضرورة متابعة الاستغاثة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من صحتها والخاصة بعقر كلاب ضالة لعددا من الأطفال والأهالي بأحد نجوع الأقصر.

وتوجه أعضاء الوحدة العامة لحماية الطفل إلى نجع أبو عنان التابع لمدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، يرافقهم الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، وأحمد الشناوي مسئول الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالمدينة، والدكتور أيمن أوليت مدير إدارة الطب البيطري بالطود، حيث تابعت الوحدة دخول الأطفال والمصابين، المستشفى، وجميعهم تلقوا الأمصال اللازمة وفي حالة مستقرة.

لجنة الطب البيطري (1)

لجنة الطب البيطري (2)