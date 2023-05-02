موتوسيكل يصدم شخصا أثناء سيره بشارع السودان في العجوزة

أصيب أحد الأشخاص، جراء اصطدام دراجة نارية موتوسيكل بجسده أثناء محاولته عبور الطريق أمام البنزينة بشارع السودان دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب أمام البنزينة بشارع السودان بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته دراجة نارية موتوسيكل مما تسبب في إصابته، وجرى نقل المصاب إلي مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والموتوسيكل المتسبب في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.