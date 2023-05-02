محافظ قنا يعقد اجتماعا طارئا لبحث شكوى مواطن بنجع حمادي

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا طارئ لبحث شكوي أحد المواطنين بمركز نجع حمادى ، يتضرر من وجود مخبز سياحي بالعمارة السكنية التي يقطن بها غير ملتزم بالاشتراطات البيئية والصحية، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واحمد السيد وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية .

و استمع المحافظ إلى شكوى المواطن، وعلي الفور وجه بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي والتموين والبيئة والصحة والأمن الصناعي والكهرباء ومياة الشرب لفحص شكوي المواطن والمرور علي المخبز لبيان مدي استيفاء المخبز لإشتراطات مزاولة النشاط ، وفي حالة مطابقة المخبز للإشتراطات يتم الانتهاء من إجراءات الترخيص خلال أسبوع ، وفي حالة عدم المطابقة يتم إصدار قرار بالغلق فورا وقطع كافة المرافق وإتخاذ كافة الاجراءات القانوية اللازمة .

وقال محافظ قنا ، إن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدآ في العمل علي حل شكاوي المواطنين، وفتح قنوات مختلفة للتواصل معهم، سواء من خلال اللقاءات اليومية معهم، او من خلال تقديم الشكوى بمكتب خدمة المواطنين، أو الخط الساخن 16528 التابع لمجلس الوزراء، أو البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.