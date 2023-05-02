ساكا يقود التشكيل آرسنال المتوقع فى موقعة تشيلسي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب "الإمارات"، لمتابعة القمة المرتقبة بين فريق آرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطني، الذي يستضيف نظيره تشيلسى.

وتعتبر مواجهة الليلة ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى "البريميرليج".



ويسعى ارتيتا المدير الفنى لفريق آرسنال، لاستعادة ذاكرة الانتصارات في الدوري من جديد، بعد التعثر في آخر 4 مباريات، الأمر نفسه بالنسبة لتشيلسي، الذي لم يفز تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد حتى الآن، رغم توليه المهمة قبل 5 مباريات.

وجاء التشكيل المتوقع لآرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: زينتشينكو - جابرييل - هولدنج - بن وايت.

خط الوسط: تشاكا - بارتي - أوديجارد - مارتينيلي .

خط الهجوم: ساكا - جيسوس.

ويحتل فريق أرسنال وصافة ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 75 نقطة، بينما يقع فريق تشيلسي فى المركز الـ12 برصيد 39 نقطة.