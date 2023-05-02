الموجة الـ21.. إزالة 68 حالة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم أمس إزالة 14حالة تعد على مساحة 5350 متر على أراض أملاك دولة، ليصل إجمالي ما تم إزالته ( في الفترة من 29 أبريل الماضي حتى 1 مايو الجاري) إلى 68 حالة تعد منها ( 50 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 7364 متر أملاك دولة و18 حالة تعد بزراعات غير جادة على مساحة 15 قيراطاً )

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت "السبت الماضي "بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى 19 مايو الجاري، تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل