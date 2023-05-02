خبير: الدول عليها وضع حلول للتكيف مع التغيرات المناخية ووقفها

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية والتغيرات المناخية، إن العالم كله يواجه تداعيات التغيرات المناخية والتي تحدث بسبب ما يحدث من احتباس حراري على الأرض، والدراسات تشير إلى أن 60% من سكان العالم يعيشون بمناطق معرضة لعواقب تغير المناخ وليس أوروبا فقط.

وأضاف "سمعان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن القضية الآن تكمن في محاولة وصول الدول لحلول تساهم في التكيف ووقف تداعيات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك بنية تحتية قادرة على استيعاب كافة تغيرات المناخ من خلال اتباع قواعد للبناء والتعامل مع السيول وغيره، بجانب إدارة المياه والأمن الغذائي، والتخطيط على المدى الطويل لمكافحة التغيرات المناخية التي أصبحت أمر واقع علينا أن نتكيف معه.

وتابع أن الحل يمكن ان يحدث من خلال وضع أنظمة إنذار مبكر لمواجهة أخطار العواصف والأعاصير وتنبيه الشعب لهذه الأخطار، واستعادة النظم البيئية الطبيعية مثل استعادة الغابات.