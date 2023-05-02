وزير التعليم العالي ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان مبنى المدينة الجامعية للطالبات

الثلاثاء 02/مايو/2023 - 04:47 م

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بافتتاح المبني السكني أ بالمدن الجامعية للطالبات والذى شهد عملية تطوير شاملة بتكلفة ٦٥ مليون جنيه تتضمن غرف الإقامة والمطبخ وقاعات الطعام والإضاءة ومختلف المرافق وتطوير الحدائق الخارجية والإضاءة الخارجية للمبنى وتوفير كافة الاجواء المناسبة للطالبات للإقامة والاستذكار و ممارسة الأنشطة الطلابية.

تبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى 752 طالبة.

جاء ذلك ذلك في إطار زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة جنوب الوادي لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت والمشاركة في المؤتمر التعريفي وورشة العمل التي نظمتها جامعة جنوب الوادي تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والتي تناولت رؤى وأهداف الوزارة والجامعة لتحقيق مبادئ الاستراتيجية.