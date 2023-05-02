إضراب شامل يعم محافظات فلسطين حدادا على روح الشهيد خضر عدنان

عمّ الإضراب الشامل كافة المحافظات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حدادا على روح الشهيد الفلسطيني خضر عدنان، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يوما رفضا لاعتقاله، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

ووفقا لـ"وفا" فقد أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية الإضراب بكافة مناحي الحياة، في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، استنكارا لجريمة اغتيال الأسير الفلسطيني خضر عدنان، وحمّلت حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وكان الأسير عدنان، قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

وحسب نادي الأسير، فإن الشهيد خضر عدنان هو أول أسير يستشهد خلال إضراب فردي.

تجدر الإشارة إلى أن ستة أسرى فلسطينيين استشهدوا في سجون الاحتلال بعد خوضهم اضرابا عن الطعام، ففي عام 1970 استشهد الأسير عبدالقادر أبو الفحم خلال إضرابه في سجن "عسقلان"، وفي عام 1980 خلال إضراب سجن "نفحة" استشهد الأسيران راسم حلاوة، وعلي الجعفري، والتحق بهما الأسيران، أنيس دولة، واسحق مراغة، وفي عام 1992، نفّذ الأسرى إضرابًا عرف بإضراب "أم المعارك"، وشارك فيه نحو 7000 أسير، واستمر لمدة 19 يوما، واستشهد خلاله الأسير حسين عبيدات.

وبارتقاء الأسير خضر عدنان، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 236 شهيدًا، منذ عام 1967، منهم (75) نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).