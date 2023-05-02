العراق: اجتماع "عمان التشاوري" خطوة مهمة لعودة سوريا للجامعة العربية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن اجتماع "عمان التشاوري" بشأن سوريا يمثل خطوة مهمة لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال وزير الخارجية العراقي ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية، اليوم الثلاثاء ـ "إننا توصلنا إلى تفاهمات جيدة خلال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا"، مضيفا أن "مسألة عودة سوريا للجامعة العربية تحتاج إلى قرار من وزراء الخارجية العرب".

وأكد أن "موقف بلاده ثابت وواضح بضرورة عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية"، مبينا أنه "سيتم بحث هذه المسألة مع ممثلي الدول العربية قبل انعقاد الاجتماع القادم في جدة لاتخاذ مثل هذا القرار".

وكان وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق قد أكدوا أمس ـ خلال اجتماع عمّان للتشاور بشأن سوريا ـ على أولوية إنهاء الأزمة السورية، وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليميا ودوليا؛ عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين؛ يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.