تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023.

القاهرة.. يستأنف مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، جلسته؛ لاستكمال استعراضه للتطورات الجارية في السودان، ودعم جميع أشكال التنسيق العربي للتعامل الشامل مع الأزمة.

القاهرة.. يُعقد، بمقر جامعة الدول العربية، اجتماع الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية والمناخ، والاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي للمجلس.

القاهرة.. تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا سياسيًا، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

القاهرة.. تنظم كلية الإعلام بجامعة الأزهر مؤتمرها الدولي الخامس، بعنوان "الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وذلك على مدى يومين متتاليين، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

الإسماعيلية.. تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للبحوث الطلابية بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

الإسكندرية.. تطلق مديرية الصحة بالإسكندرية قافلة مجانية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لخدمة أهالي ومواطني منطقة "بنجر 19" ببرج العرب في الإسكندرية.

طنطا.. يلتقي فريقا غزل المحلة وسموحة، على ستاد المحلة، في الساعة السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

برلين.. تستضيف وزارة الخارجية الألمانية، في العاصمة برلين، حوار بيترسبورج للمناخ، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة مصرية وإماراتية.

برلين.. يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيايف، وذلك بمقر المستشارية الفيدرالية ببرلين.

بروكسل.. تُعقد جولة جديدة من حوار بلجراد-بريشتينيا، في بروكسل عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، بمشاركة رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

نيويورك.. تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لسمك التونة، بالدعوة لاستدامة صيد التونة بحلول عام 2027، وبوصف ذلك خطوة مهمة في الإقرار بما تضطلع به أسماك التونة من إسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان الأمن الغذائي، وإتاحة الفرص الاقتصادية ومعايش الناس في كل أرجاء العالم؛ حيث تمثل أنواع التونة المهاجرة 20% من قيمة المصيد في جميع مصايد الأسماك البحرية وأكثر من 8% من جميع المأكولات البحرية المتداولة عالميًا.