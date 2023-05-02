شولتس: برلين تبذل قصارى جهدها لمنع التصعيد بين روسيا وحلف "الناتو"

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الاثنين، أن ألمانيا لن تتخذ خطوات أحادية الجانب بشأن مسألة إمدادات السلاح لأوكرانيا، حتى لا يكون هناك تصعيد بين "الناتو" وروسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال شولتس ردًا على سؤال حول ما إذا كانت برلين تأخذ في الاعتبار أي خطوط حمراء عند تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا: "نحن لا نتخذ خطوات أحادية الجانب، نحن نتصرف فقط بالتنسيق مع شركائنا".

وأضاف المستشار الألماني: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم حدوث تصعيد في اتجاه الحرب بين روسيا والناتو".

كما صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة سلمت ما يقرب من 100% من المساعدات العسكرية التي طلبتها كييف لشن هجومها المضاد، مشيرًا إلى أن الإمدادات ستستمر.

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن الإدارة تتوقع "استمرار تلقي الدعم من مجلس الشيوخ (فيما يتعلق بتخصيص حزم مساعدات دفاعية جديدة) في الأيام والأسابيع المقبلة".

وأضاف: "بناء على مفاوضاتنا مع الأوكرانيين حول ما يحتاجونه لهجوم الربيع المخطط له، قمنا بتسليم كل شيء تقريبا كان موجودًا في تلك القائمة.. لقد أكملنا (عمليات تسليم) ما يقرب من 100% مما طلبوه".