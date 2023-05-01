“المرصد المصري” يُطلق دعوة للتدوين في اليوم العالمي لحرية الصحافة

تحل الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بإعلان يوم دولي لحرية الصحافة يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023،، ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة فإن يوم 3 مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. ويوفر هذا اليوم فرصة للصحفيين والإعلاميين لمناقشة التحديات الناشئة التي تواجه حرية الصحافة والإعلام وسلامة الصحفيين والإعلاميين والعمل معًا على تحديد الحلول.

وفي إطار ذلك؛ يُعلن المرصد المصري للصحافة والإعلام، عن فتح مساحة تدوينية حرة لجميع الصحفيين/ات بكافة توجهاتهم/ن للتعبير عما يواجهونه من تخوفات أو معوقات تمس عملهم الصحفي أو الإعلامي، أو مواقف تمس ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف نقل الخبرات المختلفة والدروس المستفادة بين جموع الصحفيين بصوت عال، وتسليط الضوء على الوقائع التي يتعرض لها الصحفيون/ات من أجل إظهارها للرأي العام للمساعدة في خلق وعي مجتمعي بها، وهو ما يساعد في تكثيف الجهود والوصول إلى حلول للمشكلات التي يعاني منها الصحفيون/ات على كافة المستويات.

وتعد هذه “المساحة التدوينية” استمرارًا للأنشطة التي يقوم بها “المرصد” خلال اليوم العالمي لحرية الصحافة بشكل سنوي، ويستقبل “المرصد” تدوينات ومقالات الصحفيين/ات والإعلاميين/ات عبر جميع وسائل التواصل المتاحة لدى المؤسسة والمرفقة أدناه، ترفق التدوينات باسم الصحفي وصورة شخصية مناسبة لنشرها مع محتوى التدوينة، ويشترط في المساهمات المرسلة ألا تزيد عن 500 كلمة. ويلتزم المرصد باحترام رغبة الصحفيين/ات في حال قرر أي منهم إضفاء السرية على بياناتهم/هن الشخصية أو جهات العمل التي يعملون بها أو أي تفاصيل أخرى.

ترسل التدوينات/ المقالات على:

صفحة المؤسسة الرسمية على فيسبوك: https://www.facebook.com/EojmNGO

البريد الإلكتروني للمؤسسة: eojm.association@gmail.com

آخر يوم لاستقبال التدوينات: 3 مايو 2023

#اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة

#حملة_تدوين