ads
الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيزة تعلن استقرار ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمناطق حدائق الأهرام.. صور

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  استقرار ضخ المياه في مناطق حدائق الأهرام حيث عادت الضغوط الى طبيعتها بعد انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى من أعمال تركيبات الطلمبة الجديدة وصيانة عدداً من خطوط المياه المغذية والتي ساهمت بشكل واضح فى تحسين ضغوطات المياه وانتظام ضخ المياه ووصولها للمناطق المرتفعة بالقطاع .

وأشار اللواء أحمد راشد ان هناك تنسيق دوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة انتظام الخدمة لمواطنى قطاع هضبة الاهرام الى جانب نشر فرق للمتابعة والرصد الميدانية للتعامل الفورى مع اى مشكلات تواجه الشبكات وخطوط المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك للتيسير على المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة .

كما اكد محافظ الجيزة أنه تم وضع عدداً من الحلول الجذرية العاجلة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية لمواجهة اى مشكلات مستقبلية نظراً للتوسع العمراني والكثافات السكانية الكبيرة بقطاع هضبة الاهرام .

 

 

الجيزة المياه حدائق الأهرام اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي