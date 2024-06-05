الجيزة تعلن استقرار ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمناطق حدائق الأهرام.. صور

الأربعاء 05/يونيو/2024 - 12:41 م

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استقرار ضخ المياه في مناطق حدائق الأهرام حيث عادت الضغوط الى طبيعتها بعد انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى من أعمال تركيبات الطلمبة الجديدة وصيانة عدداً من خطوط المياه المغذية والتي ساهمت بشكل واضح فى تحسين ضغوطات المياه وانتظام ضخ المياه ووصولها للمناطق المرتفعة بالقطاع .

وأشار اللواء أحمد راشد ان هناك تنسيق دوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة انتظام الخدمة لمواطنى قطاع هضبة الاهرام الى جانب نشر فرق للمتابعة والرصد الميدانية للتعامل الفورى مع اى مشكلات تواجه الشبكات وخطوط المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك للتيسير على المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة .

كما اكد محافظ الجيزة أنه تم وضع عدداً من الحلول الجذرية العاجلة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية لمواجهة اى مشكلات مستقبلية نظراً للتوسع العمراني والكثافات السكانية الكبيرة بقطاع هضبة الاهرام .