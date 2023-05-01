مياه القاهرة: حصول شبكات مدينة السلام على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

اجتازت شبكات مياه مدينة السلام وروافعها الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM وذلك لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة مؤمنة للمواطن.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات التابعة للشركة بتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم لاستمرارية المحافظة على كافة الإجراءات وتعليمات التشغيل المطابقة لمعايير التنمية الفنية المستدامة TSM، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح الشيمى أن الشركة مستمرة فى تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية ومؤمنة للمواطنين ولتحسين الأداء وتقديم خدمات متميزة.

وأكد أن شبكات مياه مدينة السلام وروافعها قد اجتازت جميع المراجعات النهائية لتجديد الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الفنية و الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى ادارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها الشبكة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء شبكات مدينة السلام سنة 1983 وتتغذى شبكات مياه مدينة السلام من محطات مياه المرج والعبور بمتوسط كمية مياه منتجة 380 ألف متر مكعب/ يوميا، والتي تخدم مناطق (منشية السد العالي ومتفرعاتها – المنطقة الصناعية بالكيلو 18- مدينة قباء وتقسيمة عمر بن الخطاب -شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته والحرفيين- جميع عمليات الاسكان المختلفة بالسلام- مدينة النهضة بالكامل بتوسعاتها وابراج الفاروقية ) بمحافظة القاهرة.

كما تغذي ايضاً منطقة الشاكر التابعة لمحافظة القليوبية. ويستفيد منها حوالي مليون ونصف المليون مواطن.

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