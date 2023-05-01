نيللي كريم تودع مصطفى درويش: كنت دائمًا متفائلًا ومبتسمًا ومحبًا للحياة

نعت الفنانة نيللي كريم، الفنان الراحل مصطفي درويش، عبر حسابها الرسمي علي "إنستجرام"، حيث نشرت صورتهما سويًا وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك يا مصطفي كنت اخ وصديق ودائما متفائل ومبتسم ومحب للحياة ربنا يصبر اهلك ويصبرنا جميعا مع السلامة يا صديقي".

وتعاون كل من الفنان الراحل مصطفي درويش ونيللي كريم في المسلسل الشهير "بـ100 وش"، والذي كان سبب كبير في شهرة الراحل مصطفي درويش بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في المسلسل الذي أخرجته كاملة أبو ذكري وعرض في رمضان 2020، والتي كانت تقوم فيه نيللي بشخصية “سكر”.

وقد توفي الفنان مصطفي درويش اليوم الإثنين عن عمر يناهز 43 عام، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتتلقى أسرته العزاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة غدًا، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.