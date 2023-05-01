قرارات إدارية مهمة للعاملين بـ"تعليم القاهرة"

عقد ايمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مديري الموارد البشرية للإدارات التعليمية الـ٣٣ التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

انعقد الاجتماع برعاية أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وإشراف منى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأسامة ياسين مدير إدارة الموارد البشرية

وفى بداية الاجتماع تم الترحيب بجميع الحضور، وقد تطرق الاجتماع إلى ما يلي، الانتهاء من إجراءات تثبيت العقود، ترقية ٢٠١٧/٢٠١٦ تحديث الملف الوظيفىي، العلاوة التشجيعية، إجراءات تجديد الندب للمنتدبين من محافظة القاهرة أو العكس .

- وتم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على جميع التساؤلات وإزالة جميع العوائق أمام الجميع .