ads
الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

قرارات إدارية مهمة للعاملين بـ"تعليم القاهرة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد ايمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة،  اليوم الاثنين، اجتماعا مع  مديري الموارد البشرية للإدارات التعليمية الـ٣٣ التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

انعقد الاجتماع برعاية أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وإشراف منى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأسامة ياسين مدير إدارة الموارد البشرية

وفى بداية الاجتماع تم الترحيب بجميع الحضور، وقد تطرق الاجتماع إلى ما يلي، الانتهاء من إجراءات تثبيت العقود، ترقية ٢٠١٧/٢٠١٦ تحديث الملف الوظيفىي، العلاوة التشجيعية، إجراءات تجديد الندب للمنتدبين   من محافظة القاهرة أو العكس .

- وتم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على جميع التساؤلات وإزالة جميع العوائق أمام الجميع .

إدارة الموارد البشرية التربية والتعليم أيمن موسى تحديث الملف الوظيفي