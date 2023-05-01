وزير الصحة يتفقد رفع درجة الاستعداد بمستشفى الصالحية الجديدة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى الصالحية المركزي، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمدينة الصالحية الجديدة، لتهنئته للعاملين بمصنع الشرقية للسكر بالصالحية الجديدة، بمناسبة عيد العمال، وافتتاح عدد من المصانع بالمحافظات الأخرى أثناء الاحتفالية، عبر "الفيديو كونفرانس".

قام وزير الصحة والسكان، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تعزيز القوى البشرية في التخصصات الطبية المختلفة وخاصة النادرة منها مثل الأوعية الدموية، والجراحة، والعظام، والمخ والأعصاب، وغيرها، ومضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وزيادة فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، ببنك الدم التخزيني بالمستشفى.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار الأقسام الداخلية بالمستشفى، موجهاً بسرعة رفع كفاءة هذه الأقسام من صيانة أبواب وشبابيك ودهانات وإنارة، مكلفاً الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، بسرعة دعم المستشفى بالأسرة للقسم الداخلي، وعلي الفور تواصل رئيس قطاع الطب العلاجي، مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لتحديد عدد الأسرة المطلوبة، كما تفقد قسم العناية المركزة، والحضانات، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، كما اطمأن علي كفاءة عمل الأجهزة الطبية بقسم الأشعة، والتي تشمل "أشعة مقطعية، وعدد ٢ جهاز أشعة عادية، وأشعة سونار، وجهاز إيكو للقلب.

كما أبدى جميع العاملين سعادتهم بزيارة الوزير للمستشفى، وحرصوا على أخذ الصور التذكارية معه، كما قدم وزير الصحة في نهاية الزيارة الشكر للفرق الطبية بالمستشفى، على جهودهم المبذولة خلال الـ٥ أيام الماضية، ضمن خطة التأمين الطبي للاحتفالية، موجهاً وكيل وزارة الصحة بصرف مكافأة مالية للعاملين المتواجدين والمجيدين بالمستشفى.