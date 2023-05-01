إذاعة الشرق الأوسط تحتفل بعيد العمال

تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بعيد العمال اليوم الاثنين 1 مايو من خلال عدة فترات مفتوحة وفقرات متنوعة، إضافة الي تطويع البرامج لخدمة هذه المناسبة

فقرة بعنوان ( تكنو وورك )

فقرة إذاعية تقدم التهنئة للشعب المصري وعمال مصر وتلقي الضوء علي دعم الدولة للشباب واعدادهم لسوق العمل بشكل متطور ومواكب للتكنولوجيا الحديثة من خلال كليات جديدة ومبادرات متميزة مثل كليات الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ وكليات علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء .

فقرة بعنوان ( الايدي الناعمة)

فقرة إذاعية تتحدث عن دور المراة المصرية العاملة ودورها في بناء الاقتصاد والحفاظ علي الوطن ودعم الدولة لهذا الدور.

فقرة بعنوان ( صانع السعادة)

فقرة إذاعية تتناول الاعمال الفنية التي صنعت حالة ابداعية حين تحدثت عن قيمة العمل ودور العمال في المجتمع وكيف عكست السينما والدراما كفاحهم وتناولت حياتهم ومشكلاتهم ولحظات انتصارهم وتحقيق أهدافهم

فترة المساء .. فقرة بعنوان ( شيفت مسائي )

فقرة إذاعية تسلط الضوء علي المهن والوظائف التي تتطلب العمل في فترات الليل وتقديم الخدمات للمواطنين في أي وقت.