إسعاد يونس ناعية مصطفي درويش: دوره في "كامل العدد" أحلى ما ختم به حياته القصيرة

نعت الفنانة اسعاد يونس، الفنان الراحل مصطفي درويش، وذلك من خلال حسابها الرسمي علي "إنستجرام"، وكتبت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صدمة شديدة جدا، اتعرفت علي مصطفي اثناء تصوير مسلسل كامل العدد، وظني انه ابدع في الدور ويمكن احلي دور ختم بيه حياته القصيرة، انسان دمث و خلوق ومرح و جميل، ربنا يسعد روحه في الجنة يا رب".

تعاون كل من الفنان الراحل مصطفي درويش والفنانة اسعاد يونس مؤخراً في مسلسل "كامل العدد"، والذي عرض خلال شهر رمضان علي إحدي المنصات، وتكون مسلسل كامل العدد من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، وشارك دينا الشربيني البطولة كل من شريف سلامة، مصطفي درويش، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي، وجسد الراحل مصطفي درويش خلال الاحداث شخصية والد ابناء دينا الشربيني وطليقها .

وقد توفي الفنان مصطفي درويش اليوم الإثنين عن عمر يناهز 43 عام، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتتلقى أسرته العزاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة غدًا، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".